Турция позвала Россию и Украину за стол переговоров

Турция направила Москве и Киеву уведомления о своей готовности оперативно предоставить площадку для проведения нового раунда переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Турция уже не раз выступала в роли посредника между Россией и Украиной. Именно в Стамбуле весной 2022 года состоялись очные российско-украинские консультации, а позже при участии Анкары и ООН была заключена зерновая сделка.

В последние месяцы Анкара регулярно подтверждала готовность снова принять дипломатические делегации двух стран. В Кремле заявляли, что российское руководство выступает за дипломатию, но украинские власти «не склонны сейчас к мирному процессу абсолютно».

В июне 2026-го президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году. Он напомнил, что договоренности были парафированы украинской делегацией, «значит, все их устраивало». Также президент отметил, что надо учитывать «модальности», которые обсуждались на его встрече с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже.