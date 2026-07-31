Американский президент Дональд Трамп в интервью FT заявил, что США хотели бы завершения украинского конфликта.

© Московский Комсомолец

"Я не ищу ракет. Мы ищем мира", - сказал Трамп.

5 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

Читайте материал "СБ ООН провел первое неформальное голосование по следующему генсеку организации"