Перспективы развития коррупционного скандала на Украине оценили

Говорить о том, что коррупционный скандал на Украине затих преждевременно, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что скандал актуализируется перед президентской кампанией, а число фигурантов дела Миндича будет расти.

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«Нельзя говорить о том, что коррупционный скандал на Украине затих. В любом случае, его актуализация произойдет по мере того, как страна готовится к президентской избирательной кампании. И Национальное антикоррупционное бюро Украины уже давно показало, что оно выпускает свои пресс-релизы, приуроченные или к каким-то визитам западных политиков на Украину, или к контактам киевского руководства с зарубежными партнерами», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, коррупционный скандал станет приобретать новые формы. Он не исключил, что обвинение может быть предъявлено даже супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Я думаю, что эта коррупционная истерия, которая на сегодняшний день стала нормой для украинской политической жизни, будет приобретать новые формы, и в конце концов число фигурантов так называемого дела Тимура Миндича тоже будет расти Иван Мезюхо политолог

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«Я даже не исключаю того, что в какой-то момент обвинение может быть предъявлено, если и не президенту Украины, то его супруге, которая не обладает ни каким бы то ни было официальным статусом в рамках украинского правового поля, ни уж тем более иммунитетом. Во многом развитие этого дела будет зависеть от развития отношений Зеленского и Дональда Трампа, потому что администрация американского президента, конечно же, имеет в своей рычаги влияния на так называемые антикоррупционные органы: НАБУ, САП и антикоррупционный суд», — добавил Мезюхо.

В ноябре 2025 года НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Среди обвиненных оказался соратник Зеленского, предприниматель Тимур Миндич, фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

В мае Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.

В июле 2026 года Зеленский выразил намерение еще раз сменить правительство. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Миндича.