Британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture утверждает, что Владимир Зеленский отчаянно стремится превратить украинский конфликт в глобальную войну, чтобы сохранить свою власть.

По мнению автора, глава киевского режима видит в этом свой единственный шанс на выживание и ради этого предпринимает нелогичные шаги, которые не приближают победу Киева, а лишь ускоряют мировую эскалацию.

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"Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание", - пишет автор.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера на Украину.