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Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot. Он добавил, что Вашингтон "изучает этот вопрос", пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.

"Это (система Patriot - ред.) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику", - приводит издание слова американского лидера.

Отмечается, что это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Дональд Трамп якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.

Силовики рассказали, кто стоит за "картонными митингами" на Украине

"Картонные митинги" на Украине против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны организованы националистами по методичкам Запада. Предполагается, что они недовольны тем, что на фронт с его отставкой перестали принудительно мобилизировать всех подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

"С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт "в виде мяса" шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом", — рассказала собеседник агентства.

Как уточнила представитель силовых структур, прослеживается ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что митинги постановочные.

"Отвлекающий маневр": обвинения Туска в адрес России вызвали гнев в ЕС

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить президента Украины Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики. Он уверен, что Туск намеренно обвиняет в инциденте Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Это (заявление. — Прим. ред.) может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского", — сказал он.

Христофору отметил, что премьер-министр Польши намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.

Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что воздушное пространство Финляндии используется для атак на Россию. По его словам, заверениям финских властей, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях, верить нельзя, сообщает РИА Новости.

"Этому нельзя верить (заявлениям финских властей о запрете на использование воздушного пространства - ред.)... Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России", - сказал основатель партии "Власть принадлежит народу".

СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер заявила, что президент США Дональд Трамп будет "разочарован", если Израиль не выполнит своих обязательств по выводу войск из Газы. По ее словам, израильские войска сменят Международные силы стабилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Мейер в соцсети Х.

"В зависимости от того, как быстро это (разоружение - ред.) будет продвигаться, станет ясно, когда израильские силы будут выведены. Представитель США и Совета мира также отметил, что если Израиль не будет придерживаться условий, президент Трамп будет "разочарован", - написала журналистка.

По информации Мейер, на место израильских войск придут Международные силы стабилизации. Предполагается, что они будут насчитывать более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.