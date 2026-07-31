Американский лидер Дональд Трамп захотел внести изменения в законопроект об «адских санкциях» против России, которые способны либо затянуть его принятие, либо вовсе сорвать. О замысле президента США рассказало издание Politico.

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Проект, соавтором которого выступил покойный сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приближается к рассмотрению в Сенате, однако этот процесс не будет легким и уж точно не будет быстрым, отмечается в статье. В частности, его могут сорвать опасения демократов по поводу полномочий Трампа в вопросе пошлин.

Препятствия возникнут и в самом Сенате, пскольку для принятия закона все 100 чиновников должны прийти к соглашению, чтобы ускорить рассмотрение поправок, пока они не разъедутся из города.

Один из собеседников издания предположил, что проект все же может быть принят до конца 2026 года. Но сам американский лидер уже предлагает внести ряд изменений, что серьезно замедлит процесс.

«В среду [Трамп] намекнул что законопроект должен не только продлевать определенные санкции против Ирана, но и включать пошлины для покупателей иранской нефти, подобные пошлинам для покупателей российской», — говорится в материале.

Это заявление заставило заволноваться демократов, которые считают, что Дональд Трамп может использовать пошлины для давления на союзников, а не наказания стран-агрессоров. Подобные споры уже сорвали прошлые версии законопроекта.

В Киеве надеются, что проект примут в ближайшее время и санкции скоро запустят, поскольку требуется выждать, пока они начнут работать в полную силу. А для Украины время играет важное значение в конфликте.

Проект предполагает введение стопроцентной пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также в размере 500 процентов на весь импорт, осуществляемый из России в США. Посольство РФ отреагировало на намерения американской стороны, напомнив, что неэффективность санкционного давления на Москву была «доказана на практике».

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.