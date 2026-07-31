Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, объявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта, упавшего в стране.

По его словам, это может быть отвлекающим манёвром для спасения украинского лидера, а также поводом для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.

Туск обсудил с Зеленским сотрудничество в сфере ПВО

Напомним, в четверг утром польские военные сообщили о падении неопознанного объекта и воронке диаметром около десяти метров, а Туск заявил о «российской ракете» ещё до завершения экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России.