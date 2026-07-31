Трамп подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера на Украину

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times подтвердил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Ранее о планируемой поездке сообщала журналистка Лора Лумер. Трамп также отметил, что его внимание сосредоточено на завершении конфликта.

FT: Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев в рамках мирного урегулирования

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в телефонном разговоре 4 июля лидеры России и США обсуждали украинское урегулирование, и Трамп упоминал о готовности Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о передаче Украине лицензии на боеприпасы для Patriot.