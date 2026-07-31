Политолог заявил о сложном отопительном сезоне для Украины

Политолог Александр Дудчак заявил, что Украину ожидает сложный отопительный сезон. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, прошлой зимой на Украине не было серьезных происшествий, потому что не было серьезных морозов.

«С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму. Дело не только в том, что людям нечем отапливать дома. Могут остановиться даже критически важные предприятия, включая порты», — поделился эксперт.

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Дудчак уточнил, что такая ситуация станет прямым ударом по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, команда президента Украины Владимира Зеленского прекрасно понимает, что ждет страну, поэтому власти сменили правительство и пытаются заручиться поддержкой Запада.

21 июля в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы.

В «Укрэнерго» отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации. Однако нынешних объемов, как указали в компании, недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Ранее на Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой.