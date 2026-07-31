Трамп и Нетаньяху обсуждали Газу на встрече в Белом доме

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник сообщил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи в Белом доме во вторник.

Хотя канцелярия израильского премьера заявила, что тема урегулирования в Газе не поднималась, Равид утверждает, что вопрос обсуждался, а также подробно рассматривался на встрече Нетаньяху с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Трамп заявил, что Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС

"Высокопоставленный американец сообщил мне: вопрос Газы поднимался на встрече Трампа и Нетаньяху во вторник", - написал Равид.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения.