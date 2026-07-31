Польский депутат раскритиковал власти за реакцию на падение неопознанного объекта

Депутат сейма Славомир Ментцен в социальной сети X резко раскритиковал реакцию властей на падение неопознанного объекта в Люблине.

Он отметил, что официальное заявление правительства появилось только после 7 утра, когда жандармерия прибыла на место, тогда как журналисты уже несколько часов звонили экспертам, а один из репортёров был на месте в 5:50. Ментцен заявил, что телевидение работает быстрее социальных служб.

Польша согласовала с НАТО меры по усилению ПВО после падение "российской ракеты"

Как отметило издание Polsat News, полиция оцепила территорию лишь через три часа. Премьер-министр Дональд Туск ранее назвал объект «российской ракетой», не дожидаясь результатов экспертизы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение по беженцам из Украины.