Бывший посол Великобритании в Узбекистане и шотландский политический активист Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости высказался о нападках на русскую культуру, которые идут на Западе.

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Мюррей подчеркнул, что нападки устраивают западные политики, и это совершенно безумно и невежественно.

«При этом большинство этих политиков сами вообще не обладают какой-либо культурой. Они довольно невежественны, поэтому, возможно, у них просто нет того культурного багажа, который есть у нас», — добавил Мюррей.

По словам спикера, такая риторика наносит большой вред и болезненно воспринимается многими людьми. А русские, живущие в Лондоне, испытывают страх из-за непрекращающихся нападок.

При всем этом, Мюррей отметил, что обычные жители Великобритании не проявляют никакой враждебности к россиянам, большинство людей не принимают навязчивую повестку от политиков.

«Но государственная риторика пугает людей. Она причиняет им боль», — заключил Мюррей.

Ранее журналист западного издания назвал полным абсурдом и ксенофобией попытку более чем 50 депутатов британского парламента запретить российский мультфильм «Маша и Медведь».