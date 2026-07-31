«Картонные митинги» против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова организовали националисты по методичкам Запада. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом», — раскрыла организаторов представитель силовых структур.

Отмечается, что «картонные митинги» являются постановочными и курируются западными странами.

На Украине 10 день продолжаются протесты из-за отставки Федорова

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что ситуация с митингами, которые вспыхнули на Украине после отставки Федорова, показала, как легко стоящие за бывшим министром круги могут организовать в государстве гражданский протест.