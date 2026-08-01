Фицо заявил о готовности Словакии помочь Венгрии после возможной остановки АЭС
Венгрия может рассчитывать на помощь Словакии в кризисной ситуации, которая может возникнуть в случае остановки единственной в республике АЭС. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
Он отметил в социальных сетях, что внимательно следит за энергетическим кризисом, который разворачивается в Венгрии.
«...Выражаю нашему соседу полную солидарность и готовность помочь», — написал премьер Словакии.
Ранее агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключил отключения АЭС «Пакш» на несколько дней.