Евросоюз принял решение по беженцам из Украины

Телеканал «Общественное» со ссылкой на чиновника в Евросоюзе сообщил, что ЕС утвердил продление временной защиты для граждан Украины ещё на один год.

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Письменная процедура по продлению была завершена, и мера считается принятой.

Напомним, 1 июня, стало известно, что страны ЕС обсуждают возможность пересмотра директивы, включая ограничение действия защиты для украинских мужчин призывного возраста, но изменения могут коснуться только новых заявителей.

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