В США анонсировали выпуск особых загранпаспортов с портретом Трампа

Госдеп США анонсировал выпуск загранпаспортов в особом дизайне — на них будет изображен портрет главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

© Donald J. Trump/Truth Social

Приобрести такой паспорт можно будет с 8 августа. Выход документа приурочен к 250-летию независимости США. На нем изображен Трамп на фоне текста Декларации независимости, а также золотой флаг Freedom 250 и изображение отцов-основателей.

«Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве», — сообщили в Госдепе.

Изначально планировалось выпустить всего около 25 тысяч паспортов в таком дизайне, но «из-за ажиотажного спроса» было решено расширить тираж до 250 тысяч экземпляров. Стоимость оформления документа не отличается от стандартной госпошлины — стандартные 130 долларов (около 10 тысяч рублей по текущему курсу).