В США начался пожар рядом с «Зоной 51»

На полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная «Зона 51», возник природный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро по управлению государственными землями США.

© Global Look Press

Огонь уже охватил порядка 54 квадратных километров. Пожар начался в результате удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствуют порывистый ветер в данном районе, а также высокая температура и низкая влажность воздуха.

При этом ожидается, что подобная погода сохранится до 4 августа, усилит пожар в дневные часы и может способствовать его распространению из-за вероятных гроз.

«Зона 51» — это засекреченная авиабаза ВВС США, популярный объект теорий заговора. Она находится в пустыне штата Невада в 134 км от Лас-Вегаса.

Накануне сообщалось, что американская компания Satyress разрабатывает дистанционно управляемого робота-кентавра Threehalves, предназначенного для работы в условиях лесных пожаров, оползней, поиска людей под завалами, высокой температуры, токсичной среды и замкнутых пространств.