МИД Парагвая вызвал посла Бразилии из-за слов Лулы да Силвы о войне

Министерство иностранных дел Парагвая вызвало посла Бразилии в стране из-за слов президента соседней республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы о войне Тройственного альянса (1864-1870). Об этом сообщил глава ведомства Рубен Рамирес Лескано.

© Global Look Press

"Мы решили вызвать посла Бразилии на завтра в 12:00, чтобы вместе с вице-президентом Педро Альяной вручить ему официальную ноту от имени нашего правительства", - сказал он на пресс-конференции.

По словам главы МИД, власти Парагвая "ценят и разделяют чувства граждан относительно заявлений президента Бразилии о войне Тройственного альянса".

"Мы гордимся тем, что все граждане сходятся во мнении о таком чувствительном эпизоде нашей истории", - добавил он.

Рамирес также сообщил, что обсудил эту ситуацию со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой во время встречи в Лиме.

"Как следствие президенты Парагвая и Бразилии обсудили этот деликатный вопрос по телефону", - добавил он.

Ранее Лула да Силва, говоря о необходимости выделения средств на обеспечение боеспособности вооруженных сил, упомянул войну между "Тройственным альянсом", в который входили Бразилия, Аргентина и Уругвай, и Парагваем. В своей речи бразильский лидер возложил ответственность за начало конфликта на Парагвай.

В результате войны Парагвай потерпел сокрушительное поражение, потеряв до 70% мужского населения и 40% территории.