Желавший жить вечно биохакер едва не умер от последствий экспериментов
Биохакер из Калифорнии Брайан Джонсон на протяжении многих лет работал над достижением физического бессмертия, ставил дерзкие эксперименты над своим телом. Такой образ жизни привел к тяжелым последствиям, пишет New York Post.
По данным газеты, накануне техномагнат сделал в соцсетях неожиданное, ошеломительное признание — заявил, что зашёл слишком далеко в своём стремлении победить смерть.
«Я много думал и задаюсь вопросом, не зашёл ли я слишком далеко во всей этой истории с долголетием», — отметил Джонсон.
Журналисты уточнили, что миллионер сделал это признание после того, как врачи диагностировали у него аутоиммунное заболевание.
Авторы статьи напомнили, что неделю назад биохакер всколыхнул человечество постом о феноменальном научном опыте — создании клона, предназначенного для омоложения и лечения родительского организма.
Ранее сообщалось, что вместо замедленного старения Джонсон добился чрезвычайно быстрого увядания тела — у исследователя аномально подскочил уровень холестерина в крови, во рту появились язвы, раны перестали нормально заживать.