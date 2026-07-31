Трамп заявил, что Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Израиль выведет свои войска из сектора Газа после полного разоружения движений ХАМАС и других вооружённых группировок.

По его словам, по мере завершения процесса разоружения израильские силы будут выведены, а ответственность за безопасность анклава возьмут на себя международные стабилизационные силы и новая палестинская полиция.

WSJ: Трамп настроен на мирное решение конфликта на Украине

Ранее Трамп уже сообщал о достижении договорённости о полном разоружении группировок в Газе, что, по его мнению, должно обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что ХАМАС может подписать соглашение о разоружении в ближайшие дни.