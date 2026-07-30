Бывший министр обороны Украины Федоров выступил с угрозами в адрес россиян

Экс-глава министерства обороны Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Украинская правда" озвучил угрозы в адрес россиян.

По его словам, он готов уничтожать граждан России "в промышленных масштабах".

Ранее в сети появилось видео с интервью главкома ВСУ Михаила Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". В этом интервью он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР и заявил, что их нужно перевоспитать в духе украинского национализма.

В Кремле, комментируя высказывания Драпатого, отметили, что они подтверждают правильность начала СВО. Заявления Драпатого в Москве охарактеризовали как чудовищные, а его самого назвали нацистом, который ответит за свои слова.

Федоров назвал настоящую причину своего увольнения с поста главы минобороны Украины

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра республики. Это повлекло отставку всего кабинета министров, в том числе и Федорова. После отставки Федорова по всей стране прошли протесты с требованием вернуть его на пост главы МО.