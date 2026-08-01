Финнов готовят к конфликту с Россией с помощью пропаганды и кампании запугивания в средствах массовой информации.

Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, передает РИА Новости.

«Да, они готовятся [к конфликту с Россией], что очень печально. Мне непонятно, к чему это все идет. Я пытался сказать им, что Россия не собирается ни на кого нападать, это все пропаганда, но все стало еще хуже, когда СМИ создали этот нарратив, запугали и внушили страх», — сказал политик.

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Туртиайнен добавил, что он приезжал в Россию и публиковал кадры жизни оттуда, чтобы опровергнуть западную дезинформацию. Однако читавшие его финны в социальных сетях начали обвинять во лжи, из-за чего бывший депутат выразил сожаление.

Ранее Ано Туртиайнен, который переехал в Россию, заявил, что планирует получить российское гражданство и построить новую жизнь в стране. Он добавил, что каждый день немного учит русский язык.