Лукашенко рассказал, что поменял Apple на белорусский «Горизонт»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не увлекается компьютерами и другими гаджетами, а также сообщил, что перешел с техники Apple на устройство, произведенное в Белоруссии. Об этом политик рассказал на совещании в Бресте, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

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По словам главы государства, его день начинается и заканчивается просмотром телевизора. Для получения информации о событиях в мире он полагается на помощников и пресс-секретаря, которые используют электронные устройства.

В рамках визита президент посетил выставку продукции электролампового завода и предприятий холдинга «Горизонт». В Год белорусской женщины компания представила новый ноутбук в оранжевом цвете, отличающийся малым весом и тонким корпусом.

Лукашенко напомнил, что несколько лет назад он отказался от компьютера Apple в пользу белорусского «Горизонта». Он подчеркнул важность поиска способов поддержки местных производителей и отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение с правительством.

Во время посещения Брестского электролампового завода, который в этом году отмечает 60-летие, президенту вручили первые лампочки, выпущенные в 1966 году. Глава государства поручил передать их в Музей подарков во Дворце независимости в Минске.