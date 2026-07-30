МИД Йемена призвал защитить от хуситов суда в Баб-эль-Мандебском проливе

Заместитель министра иностранных дел международно признанного правительства Йемена Мустафа Ахмед Номан выступил с инициативой по привлечения региональных и международных сил для защиты судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает The National.

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«Баб-эль-Мандебский пролив находится в территориальных водах Йемена, и для того, чтобы обеспечить в проливе безопасное судоходство, необходимо создать коалицию», — цитирует издание слова Номана.

По его оценке, хуситы не располагают достаточными военно-морскими возможностями для полного перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, однако сохраняют способность создавать угрозу для судов с помощью ракет и беспилотных аппаратов.

Номан также указал, что, препятствуя навигации, хуситы повторяют иранский сценарий в отношении Ормузского пролива.

23 июля хуситы заявили о введении морской блокады для саудовских судов и атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Спустя двое суток они сообщили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.