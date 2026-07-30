В Нидерландах резко упал уровень воды в Рейне

Уровень воды в Рейне в районе нидерландского городка Лобит упал до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Об этом сообщило министерство инфраструктуры и по управлению водными ресурсами королевства.

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Обмеление произошло на фоне сильной засухи. Отмечается, что также снизился приток пресной воды по реке Маас, проблема уже коснулась судоходства и промышленности.

В стране ограничили работу ряда шлюзов, чтобы уменьшить отток пресной воды из реки в море. В результате эта мера задержала проход судов. Из-за того, что шлюзовый комплекс в Эфде полностью закрыли, сообщение между каналами Твенте и рекой Эйссел было нарушено. Это привело к проблемам в работе расположенных рядом промышленных предприятий.

Наряду с этими трудностями на западе Нидерландов усилилось засоление водоемов. Из-за низкого уровня воды в реках морская вода поступает вглубь территории королевства, что наносит ущерб сельскому хозяйству и окружающей среде.

На фоне этого власти ряда районов запретили использовать воду из рек или озер. В итоге фермеры либо ограничивают полив своих угодий, либо отказываются от него. При этом правительство опровергает наличие проблем с обеспечением населения питьевой водой.

Ранее пассажирское судно Wiking Ullur село на мель на Дунае в районе населенного пункта Гырла-Маре в Румынии. Причиной инцидента стал низкий уровень воды в реке. На борту находились 186 пассажиров и 52 члена экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожало.