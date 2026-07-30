В Армении завели уголовное дело из-за угроз жене Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с хулиганскими выходками в отношении жены премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

"По факту совершения хулиганства с использованием информационных или коммуникационных технологий инициировано уголовное дело. Отметим, что по другому уголовному делу в отношении данного лица имеется решение об аресте и объявлен розыск по факту озвучивания публичных призывов к применению насилия", - сказала она.

28 июля жена премьер-министра Армении пожаловалась на поступающие ей угрозы после размещения на ее странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) постов на тему семейного насилия. Как свидетельствуют скриншоты, авторы комментариев допускали оскорбительные выражения, но не угрожали жизни Акопян.

В тот же день пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила ТАСС, что эта информация изучается.