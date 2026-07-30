Вучич при посещении площадки со стеклянным полом признался, что весит 117 кг
Президент Сербии Александр Вучич во время осмотра стеклянной смотровой площадки шутливо выразил надежду, что пол выдержит его, учитывая, что вес Вучича составляет 117 килограммов.
Политик принимал участие в открытии туристического объекта, который создали над Овчарско-Кабларским ущельем, на горе Каблар.
"С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло", - иронично отметил сербский лидер, чей визит транслировался агентством Tanjug.
Вучич добавил, что нужно идти в обнимку с главой компании-подрядчика, а там "будь что будет". Он также сообщил, какой вес может выдержать стекло.
"Рассчитано на 130 тонн, могут встать 800 человек", - подчеркнул президент Сербии и пошел смотреть площадку, ставшую первой такой в балканской стране.
Напомним, что сербский лидер имеет внушительные габариты, выделяющие его на фоне других высокопоставленных политических деятелей Европы. Известно, что рост Вучича составляет почти 2 метра.