Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко «Кому нужна Армения?»

Армянский премьер-министр Никол Пашинян спустя два года решил ответить на вопрос президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает RT.

В ходе общения с журналистами политик напомнил, что в 2024 году белорусский лидер, комментируя политику Еревана, сказал: «Ну кому армяне нужны, кроме нас?».

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«Теперь мы демонстрируем ответ на этот вопрос. Республика Армения нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану, Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока страну возглавляет Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».