Пока вы не уснули: просьба Японии к России и пересмотр ЕС тактики давления на РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Япония просит Россию разрешить визиты на юг Курил

Вопрос возобновления поездок жителей Японии на юг Курильских островов для посещения могил предков является приоритетным для правительства страны в отношениях с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой приводит агентство Kyodo. Она подчеркнула, что это гуманитарный вопрос, и Токио будет настойчиво призывать Москву к его решению. Россия прекратила переговоры по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности из-за санкций.

Москва и Токио десятилетиями вели переговоры о мирном соглашении по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — принадлежность южных Курил, которые Япония оспаривает.

Читать новость полностью

В ЕС могут отказаться от масштабных санкций против России

Евросоюз может изменить санкционную политику в отношении России, отказавшись от принятия масштабных пакетов в пользу более частых и поэтапных мер. Об этом заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, слова которой приводит Euractiv.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС вводить новые адресные санкции каждый раз, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.

Читать новость полностью

Пашинян сообщил об отставке правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны уйдет в отставку 2 августа.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Армении принял решение оставить в силе результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 7 июня.

Читать новость полностью

Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя

© Александр ЩербакТАСС

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.

До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».

Читать новость полностью

Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

ТАСС сообщает, что основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.

* по сообщениям СМИ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Читать новость полностью

Белоусов оценил переход Могрицы под контроль российских войск

Переход села Могрица в Сумской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России открывает новые возможности для наступления.

Об этом говорится в заявлении министра обороны РФ Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Читать новость полностью

Стало известно о предстоящих санкциях Армении против России

Европейский союз (ЕС) заставит Армению ввести санкции против России. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер в интервью «Известиям».

По его словам, на Ереван будет оказано сильное давление для введения рестрикций со стороны Брюсселя. Депутат выразил надежду, что страна выдержит внешнее воздействие и начнет «заботиться о своих собственных интересах».

Читать новость полностью

"Ближайшие 100 дней": Туск заговорил о судьбе Украины

Ближайшие сто дней могут стать решающими для определения исхода вооруженного конфликта на Украине, а шансы на тот или иной исход оцениваются как равные. При этом ключевые решения находятся в руках президента США и других влиятельных фигур, включая американских бизнесменов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Люблине.

Читать новость полностью

РБК: неработающие богатые россияне начали получать запросы от ФНС

Богатые неработающие россияне, покупающие дорогие автомобили, яхты и квартиры, начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками. Об этом пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов.

Как пишет издание, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой инспекции, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые были приобретены недвижимость и транспортные средства.

Читать новость полностью

В Москве задержали главу «Эфко» Кустова по делу о мошенничестве

Российский миллиардер, глава группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним силовики задержали генерального директора «Эфко» Евгения Ляшенко, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в рамках дела о мошенничестве были задержаны еще двое топ-менеджеров компании, Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Они вместе с Минпромторгом работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего».

Читать новость полностью