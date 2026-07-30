Пока вы не уснули: просьба Японии к России и пересмотр ЕС тактики давления на РФ
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Япония просит Россию разрешить визиты на юг Курил
Вопрос возобновления поездок жителей Японии на юг Курильских островов для посещения могил предков является приоритетным для правительства страны в отношениях с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой приводит агентство Kyodo. Она подчеркнула, что это гуманитарный вопрос, и Токио будет настойчиво призывать Москву к его решению. Россия прекратила переговоры по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности из-за санкций.
Москва и Токио десятилетиями вели переговоры о мирном соглашении по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — принадлежность южных Курил, которые Япония оспаривает.
В ЕС могут отказаться от масштабных санкций против России
Евросоюз может изменить санкционную политику в отношении России, отказавшись от принятия масштабных пакетов в пользу более частых и поэтапных мер. Об этом заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, слова которой приводит Euractiv.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС вводить новые адресные санкции каждый раз, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.
Пашинян сообщил об отставке правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны уйдет в отставку 2 августа.
Ранее стало известно, что Конституционный суд Армении принял решение оставить в силе результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 7 июня.
Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.
До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».
Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
ТАСС сообщает, что основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.
* по сообщениям СМИ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Белоусов оценил переход Могрицы под контроль российских войск
Переход села Могрица в Сумской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России открывает новые возможности для наступления.
Об этом говорится в заявлении министра обороны РФ Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Стало известно о предстоящих санкциях Армении против России
Европейский союз (ЕС) заставит Армению ввести санкции против России. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер в интервью «Известиям».
По его словам, на Ереван будет оказано сильное давление для введения рестрикций со стороны Брюсселя. Депутат выразил надежду, что страна выдержит внешнее воздействие и начнет «заботиться о своих собственных интересах».
"Ближайшие 100 дней": Туск заговорил о судьбе Украины
Ближайшие сто дней могут стать решающими для определения исхода вооруженного конфликта на Украине, а шансы на тот или иной исход оцениваются как равные. При этом ключевые решения находятся в руках президента США и других влиятельных фигур, включая американских бизнесменов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Люблине.
РБК: неработающие богатые россияне начали получать запросы от ФНС
Богатые неработающие россияне, покупающие дорогие автомобили, яхты и квартиры, начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками. Об этом пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов.
Как пишет издание, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой инспекции, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые были приобретены недвижимость и транспортные средства.
В Москве задержали главу «Эфко» Кустова по делу о мошенничестве
Российский миллиардер, глава группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним силовики задержали генерального директора «Эфко» Евгения Ляшенко, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что в рамках дела о мошенничестве были задержаны еще двое топ-менеджеров компании, Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Они вместе с Минпромторгом работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего».