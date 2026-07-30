Новые удары по Ирану и экстренная встреча: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

США возобновили удары по Ирану после паузы, взятой для попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, и есть риск, что в войну на Ближнем Востоке окажутся втянуты Египет и Саудовская Аравия. Что происходит в регионе, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует.

Однако 25 июля США впервые за две недели не стали наносить удары по Ирану (этому предшествовали 13 ночей бомбардировок). Но пауза в боевых действиях была недолгой и прекратилась 28 июля, после того, как Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону военной базы США в Иордании.

Сегодня стало известно, что американские военные нанесли «мощную серию ударов» по Ирану. Атака началась через несколько часов после того, как Дональд Трамп пообещал Тегерану «очень сильный удар», пишет The Guardian.

По данным издания, под ударами оказались города в юго-западной провинции Хузестан, а также остров Кешм в Персидском заливе. При этом иорданские военные заявили, что предотвратили попытку Ирана ударить по королевству пятью ракетами.

Также сегодня правительство Египта заявило, что возникший 29 июля пожар на двух судах в порту Дамиетта, расположенном недалеко от Суэцкого канала, был вызван неопознанным беспилотником, пишет агентство Reuters.

«Удар беспилотника по судам с газом в египетском порту обозначил потенциальный новый фронт в американо-иранской войне, повысив вероятность угроз судоходству по Суэцкому каналу, последнему оставшемуся безопасному маршруту экспорта саудовской нефти», - говорится в статье.

При этом, по данным The New York Times, Саудовская Аравия вступила в войну США с Ираном, нанеся авиаудары по Ираку. Однако королевство неохотно поддерживает военные действия, так как не хочет быть втянутым в более масштабный конфликт.

«В заявлениях саудовского правительства, по-видимому, старались представить эти удары как ограниченную реакцию на конкретные нападения», - подчеркивается в публикации.

А источники портала Axios обратили внимание на «срочную встречу» министра обороны Саудовской Аравии принца Халида бин Салмана с президентом США Дональдом Трампом после ударов в Ираке.

«Встреча была включена в программу визита министра Саудовской Аравии после того, как он встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и сообщил ему, что Саудовская Аравия выступает за деэскалацию конфликта с Ираном, несмотря на совместный американо-саудовский удар по проиранским ополченцам в Ираке», - пояснил источник.

При этом издание напомнило, что министр обороны Саудовской Аравии посетил Белый дом на следующий день после встречи Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Принц Халид сказал Вэнсу, что Нетаньяху настаивает на эскалации конфликта с Ираном, в то время как Саудовская Аравия хочет деэскалации, потому что это более плодотворный путь», - сообщил осведомленный источник.

В свою очередь, по информации CNN, представитель министерства иностранных дел Пакистана заявил о том, что делается «все возможное», чтобы возобновить американо-иранские переговоры и приветствуются «все усилия, направленные на сохранение режима прекращения огня и возобновление диалога».

«На фоне сохраняющейся напряженности и военных действий Пакистан вновь заявляет, что диалог и дипломатия остаются единственным возможным путем продвижения вперед», - подчеркнул официальный представитель министерства иностранных дел Тахир Андраби.

Телекомпания также обратила внимание, что после того, как США нанесли серию мощных ударов по Ирану, нефть марки Brent подорожала на 1,4%, а американская эталонная нефть WTI - на 0,6%. На этом фоне британская энергетическая компания Shell сообщила о том, что ее прибыль за три месяца выросла до 9,8 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года.