В Грузии назвали причину блэкаута 24 июля

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии 24 июля могло стать отделение энергосистемы страны от энергосистемы Азербайджана. Об этом говорится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, пишет ТАСС.

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Утверждается, что 24 июля энергосистема страны работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00:10 по местному времени произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и в этот момент началось падение частоты и напряжения. В результате произошло полное отключение энергосистемы.

Массовые отключения электроэнергии в Грузии произошли 24 и 25 июля. Почти вся территория страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в связи с масштабным блэкаутом возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».