Информационные агентства транслировали кадры с прощальной церемонии американского сенатора Линдси Грэма*, известного своей антироссийской позицией. В мероприятии приняли участие Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху и другие мировые лидеры.

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Член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр поделился впечатлениями от увиденного, отметив абсолютное безразличие политиков к усопшему.

По словам Таксюра в интервью Общественной Службе Новостей, церемония превратилась в площадку для решения текущих геополитических вопросов.

Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Трамп и Нетаньяху вели переговоры по вопросу Ирана. Зеленский пытался прорваться к Трампу для обсуждения дополнительных поставок оружия и финансирования.

«Покойный в это время никого не интересовал. Это то, что бросилось в глаза», — подчеркнул Таксюр.

Внимание эксперт обратил на религиозную составляющую церемонии, которая проходила в Соборе Епископальной церкви (протестантская деноминация):

Отсутствие духовного смысла: Писатель назвал мероприятие «абсолютно светским», похожим на гражданскую панихиду, где говорят о том, каким хорошим сотрудником был человек. Культ войны: Таксюр отметил парадоксальность ситуации, когда в храме хвалят человека за любовь к войнам (об этом упомянул и Трамп). Православный взгляд: Для православного человека происходящее выглядело чуждо, так как отсутствовало ощущение присутствия Бога и переживания о посмертной участи души.

«Душа Линдси Грэма отходила при полном безразличии присутствующих. Возможно, его ждет посмертная участь весьма сложная», — заключил Ян Таксюр, добавив, что ему трудно найти жалость к тому, что ожидает отошедшего в «не очень светлое пространство».

*Признан в Российской Федерации террористом и экстремистом.