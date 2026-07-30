Во Франции впервые выявили локальный вирус чикунгунья

На территории Франции впервые в этом сезоне выявили случай заражения лихорадкой чикунгунья. Как отмечает издание 20 Minutes, в департаменте Тарн на юге страны был зафиксирован именно локальный случай, а не завозной.

Если раньше все случаи заражения вирусом возникали после поездок в эндемичные страны, то теперь подтверждено первое локальное заражение. Это означает, что чикунгунья начала распространяться непосредственно внутри материковой Франции.

Вместе с этим в департаменте Буш-дю-Рон выявлен второй местный случай заражения вирусом — первый зарегистрировали в середине июля в Восточных Пиренеях. Речь идет об арбовирусе, который способны переносить комары. От него в основном страдают птицы, но он также может заразить и человека, а также лошадей. Во Франции он распространен в Средиземноморском бассейне. Помимо этого, на минувшей неделе в департаментах Тарн и Эро были выявлены два независимых случая локальной передачи вируса лихорадки денге.

По данным органов здравоохранения, в период с 1 мая по 26 июля во Франции зафиксировано 87 завозных случаев чикунгуньи, 261 случай денге и 9 случаев лихорадки Зика. Распространение данных заболеваний связано с активным расширением ареала обитания тигрового комара (Aedes albopictus), который является переносчиком этих инфекций и в последнее время все чаще встречается на территории страны.

В прошлом году во Франции выявили более 800 местных случаев чикунгуньи, 29 — денге и 62 — лихорадки Западного Нила. Инфекции распространились на 17 департаментов, включая Нормандию и Иль-де-Франс, где эти заболевания были диагностированы впервые.

До этого сообщалось, что больше 40 опасных инфекции завезли в Россию из других стран.