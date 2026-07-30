Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской

Минск предупреждал Варшаву о подготовке покушения на детей бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил блогер Роман Протасевич, ранее работавший на КГБ постсоветской республики.

Протасевич назвал организатором нападения белорусского оппозиционера и бывшего журналиста Дениса Дашкевича. Согласно этой версии, тот планировал расправиться с детьми Тихановской руками граждан Украины. После совершения преступления он якобы намеревался выступить с публичным политическим заявлением и покончить с собой.

— Оказывается, объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное, — написал Протасевич в своем Telegram-канале.

Еще 23 июля Министерство иностранных дел Белоруссии официально предупредило коллег из Польши о возможной подготовке теракта на территории республики. Уточнялось, что к подготовке нападения мог быть причастен человек, ранее осужденный в Белоруссии по нескольким уголовным статьям и в настоящее время находящийся в Польше.