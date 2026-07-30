Ближайшие сто дней могут стать решающими для определения исхода вооруженного конфликта на Украине, а шансы на тот или иной исход оцениваются как равные. При этом ключевые решения находятся в руках президента США и других влиятельных фигур, включая американских бизнесменов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Люблине.

«Наше намерение заключается в том, чтобы Украина не проиграла эту войну. После моего разговора с Зеленским ситуация выглядит довольно очевидно. Ближайшие сто дней могут решить эту войну, и здесь шансы пятьдесят на пятьдесят», — сказал Дональд Туск в ходе брифинга.

Польский премьер подчеркнул, что исход противостояния зависит не только от официальных политиков, но и от решений частных лиц, управляющих критически важной инфраструктурой.

«Многое находится в руках президента Соединенных Штатов... Большое значение имеют решения, например, Илона Маска, если говорить о Starlink и других системах. Так что кое-что происходит и за пределами большой политики, но огромное значение имеет и то, что будет делать Польша», — добавил он.

Туск сделал безосновательное заявление о России

Сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы развития ситуации, заявил, что специальная военная операция на Украине, безусловно, закончится победой России, после чего стране предстоит масштабная перестройка экономики и внедрение военных технологий в мирную жизнь.