Визит Владимира Зеленского в Люблин по возвращении из США спровоцировал бурю ярости среди польских читателей издания Gazeta. Встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском вызвала шквал оскорбительных комментариев в адрес польского главы правительства, которого обвинили в предательстве национальных интересов и раболеплении перед Киевом.

Пользователи сети открыто возмутились тем, что польские власти продолжают заигрывать с украинским лидером, несмотря на исторические обиды и недавние плевки в сторону Варшавы.

«С какой стати наш премьер продолжает встречаться с бандеровцем? Да, он бандеровец и этого совершенно не скрывает и не стесняется. Мало он, что ли, наплевал в лицо полякам и Туску в том числе? Если он, конечно, считает себя поляком…» — написал один из читателей.

Стало известно, что обсуждали Зеленский и Туск в Польше

Особую тревогу у комментаторов вызвали темы переговоров, связанные с возможной передачей вооружений и дефицитных систем ПВО, что, по мнению поляков, напрямую разоружает их собственную страну в угоду киевским аппетитам.

«У Польши 200 "Патриотов". Без них наша ПВО бессильна. Вопрос: какой Зеленский имеет компромат на Туска, что он готов разоружить Польшу?» — возмутился пользователь smok1961.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные политические маневры окончательно уничтожат рейтинг нынешнего премьер-министра.