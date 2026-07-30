«Свинья, обнимающаяся с падалью»: Туску досталось за встречу с Зеленским
Визит Владимира Зеленского в Люблин по возвращении из США спровоцировал бурю ярости среди польских читателей издания Gazeta. Встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском вызвала шквал оскорбительных комментариев в адрес польского главы правительства, которого обвинили в предательстве национальных интересов и раболеплении перед Киевом.
Пользователи сети открыто возмутились тем, что польские власти продолжают заигрывать с украинским лидером, несмотря на исторические обиды и недавние плевки в сторону Варшавы.
«С какой стати наш премьер продолжает встречаться с бандеровцем? Да, он бандеровец и этого совершенно не скрывает и не стесняется. Мало он, что ли, наплевал в лицо полякам и Туску в том числе? Если он, конечно, считает себя поляком…» — написал один из читателей.
Стало известно, что обсуждали Зеленский и Туск в Польше
Особую тревогу у комментаторов вызвали темы переговоров, связанные с возможной передачей вооружений и дефицитных систем ПВО, что, по мнению поляков, напрямую разоружает их собственную страну в угоду киевским аппетитам.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные политические маневры окончательно уничтожат рейтинг нынешнего премьер-министра.
«Туск, благодаря своей любви к бандеровцам выборы ты уже гарантированно проиграл. Поляки никогда не проголосуют за свинью, обнимающуюся с бандеровкой падалью», — резюмировал читатель kajman6.