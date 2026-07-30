В Эстонии сделали заявление о торговле местами в очереди у КПП «Нарва»

Министерство внутренних дел Эстонии не обнаружило доказательств того, что торговля местами в пешеходной очереди на КПП «Нарва» на границе с Россией связана с деятельностью организованных преступных групп. Об этом заявил глава ведомства Игорь Таро в интервью ERR.

По его словам, порядок в очереди формируется стихийно — никаких официальных правил ее регулирования не установлено. Полиция следит за обстановкой и вмешивается лишь в случае возникновения конфликтов. В ведомстве также подчеркнули, что проверяют любую информацию, способную указывать на участие криминальных структур, однако пока таких подтверждений нет.

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Согласно полицейской статистике, в 2025 году поступило 46 заявлений о продаже мест в очереди у нарвского погранперехода, а в 2026-м — 16. За два года зафиксировано семь сообщений о возможных правонарушениях, включая кражи, нанесение телесных повреждений и распитие алкоголя.

Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что Эстония не станет полностью закрывать границу с Россией.