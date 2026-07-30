В Киеве бьют тревогу из-за приближающейся зимы

Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме. Как на Украине идет подготовка к новому отопительному сезону, разбиралось РИА Новости.

Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил о том, что предстоящая зима «будет тяжелой или еще хуже», и отметил, что Украине необходима помощь. При этом, по словам политика, премьер-министром специально был назначен бывший генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, так как он «осознает вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

Корецкий уже обсудил предстоящий отопительный сезон с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и та заверила его, что Киеву помогут. Однако, по данным крупнейшего поставщика природного газа Equinor, сейчас газовые хранилища в Европе заполнены только на 54 процента и есть шанс не достичь к зиме 80 процентов, необходимых для нормального прохождения отопительного сезона.

В марте правительством Украины был разработан план подготовки к отопительному сезону. В том числе там говорилось об укреплении обороны энергетических объектов, создании новых мощностей. В конце июня выяснилось, что план выполнили лишь на 40 процентов. Хуже всего ситуация в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях, отмечают украинские СМИ.

При этом в Ассоциации городов Украины пожаловались на то, что центральные власти переложили ответственность за выполнение плана на региональный уровень, но не дали на это денег. А депутат Верховной рады и бывший спикер Дмитрий Разумков уверен, что подготовиться к холодам уже не успеют.

В свою очередь глава Украинского института политики Руслан Бортник прогнозирует, что хуже всего ситуация зимой будет в столице, так как мэр Киева Виталий Кличко и команда Зеленского «играют в перекладывание ответственности», а порядка 25 процентов домов не имеют автономных источников отопления.

Предыдущая зима прошла без серьезных происшествий, так как не было сильных морозов, но с тех пор ситуация с энергосистемой ухудшилась и «возникает риск просто не пережить» предстоящие холода. Могут быть остановлены даже критически важные предприятия, что ударит и по Вооруженным силам Украины, считает политолог Александр Дудчак.

По его словам, команда Зеленского прекрасно понимает, что ждет страну, поэтому уже сменила правительство и пытается срочно заручиться поддержкой Запада. Однако полностью решить проблему уже невозможно.

Ранее аналитики посоветовали украинцам покинуть страну, или запастись лекарствами, едой, водой, а также альтернативными источниками энергии. При этом, согласно прогнозам, бензин к зиме будет стоить 120 гривен (около 206 рублей) за литр. Но, по мнению экспертов, «людям об этом не говорят, чтобы не провоцировать панику».