Обзор иноСМИ: «ормузская дубина» против США и путешествие к черной дыре

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Иран бьет по США «ормузской дубиной»

Иранская газета Resalat подвела итоги трех последних месяцев конфликта на Ближнем Востоке. По версии издания, США и Израиль попали в ловушку - их действия привели к глубокому конфликту на истощение. У Пентагона заканчиваются запасы ракет для комплексов Patriot и THAAD, из-за чего американцам приходится сворачивать активные действия в Персидском заливе. Тем временем Тегеран требует полного вывода войск из Ливана, а йеменские хуситы продолжают бить по объектам компании Aramco. Из-за этих атак Саудовская Аравия уже вынуждена в спешке и с огромными убытками перестраивать свои маршруты экспорта нефти.

Ситуация накалилась еще сильнее после того, как США пригрозили забрать замороженные активы Ирана. В ответ Тегеран пообещал перекрыть Ормузский пролив для судов любой страны или компании, которая примет участие в этой конфискации. По мнению авторов статьи, у Белого дома не остается выбора: США придется либо принять условия Ирана, либо столкнуться с тяжелым энергетическим кризисом и окончательным срывом своих военных планов в регионе.

«Болгария присоединяется к военному нефтепроводу НАТО»

Правительство Болгарии официально одобрило участие страны в строительстве военного нефтепровода НАТО стоимостью не менее 1,2 миллиарда долларов, пишет «Дума». Инициатива, предложенная Турцией и утвержденная на саммите альянса в Анкаре, предполагает прокладку трубы из Турции через Болгарию в Румынию. Этот маршрут предназначен исключительно для снабжения восточного фланга НАТО и оказался примерно на 20 процентов дешевле альтернатив, предполагавших уязвимые морские перевозки. Поводом для пересмотра топливной инфраструктуры стали украинский конфликт и кризис на Ближнем Востоке, сопровождавшийся сбоями из-за перекрытия Ормузского пролива.

Параллельно Евросоюз и НАТО договорились о масштабном инфраструктурном проекте на 100 миллиардов евро для создания так называемого «военного Шенгена». Программа призвана кардинально ускорить переброску войск и техники по всей Европе за счет развития пятисот ключевых узловых точек. В течение ближайших трех-четырех лет в этих зонах построят или модернизируют необходимую логистическую инфраструктуру, гарантирующую беспрепятственное перемещение сил альянса.

Сможет ли человечество добраться до черной дыры?

Ученые задаются вопросом, реально ли отправить космический зонд прямо к черной дыре, чтобы изучить ее вблизи, пишет Universe Today. Главный энтузиаст этой идеи, итальянский ученый Козимо Бамби из Фуданьского университета в Китае, рассчитал, что ближайшая еще не открытая черная дыра может находиться всего в 20-25 световых годах от Земли. Чтобы добраться до нее за человеческую жизнь, обычные ракеты не подойдут - нужен микрозонд весом в пару граммов с солнечным парусом, который разгонят с помощью мощного наземного лазера до трети скорости света. В таком случае полетит крошечный чип, а само путешествие вместе с передачей данных на Землю займет от 80 до 100 лет.

Главная проблема заключается в том, что нужных технологий у человечества пока нет: создать граммовый микрочип, способный выдержать перелет на бешеной скорости и передать сигнал сквозь космические дали, инженеры пока не могут. К тому же подходящая черная дыра еще даже не обнаружена, а ключевой проект по разработке подобных лазерных парусов (Breakthrough Starshot) закрылся осенью 2025 года. Тем не менее ученые не теряют надежды и уже собирают рабочие группы: летом 2027 года пройдет международная конференция, на которой научное сообщество обсудит первые шаги к реализации этой фантастической миссии.

Как связаны церковный раскол XI века и финал конфликта на Украине

Исторический раскол христианской церкви 1054 года на католический Запад и православный Восток до сих пор определяет геополитические границы Европы, считает норвежский публицист Пол Стейган. Как показывает история, Россия веками практически не заходила западнее этой религиозно-культурной линии. Вывод автора заключается в том, что президент РФ Владимир Путин учитывает эту логику: комментарии российского лидера о судьбе Западной Украины и ее вероятном возвращении прошлым владельцам - Польше, Венгрии и Румынии - намекают на реальный сценарий завершения конфликта. Москву вряд ли могут интересовать исторически прозападные регионы Галиции - они лишь создали бы для России долговременную проблему, считает автор статьи.

По его мнению, для Кремля гораздо выгоднее оставить в этих границах урезанное, нейтральное и полностью демилитаризованное украинское государство. При этом заявления европейских лидеров о якобы существующей угрозе «нападения» России на страны НАТО Стейган назвал искусственным нагнетанием страха в попытке оправдать повышение военных расходов за счет уровня жизни граждан. По словам Стейгана, настоящая трагедия Украины заключается в слепом следовании курсу Запада в его опосредованном конфликте с Россией. Это ведет Украину к полной утрате государственности и повторению судьбы Польши в XVIII веке, заключил автор статьи.

Германия незаметно теряет по 200 тысяч рабочих мест в год

Всё больше промышленных компаний Германии объявляют о сокращениях, но реальные потери рабочих мест происходят за кулисами, пишет WirtschaftsWoche. Экономика страны ежегодно теряет около 200 000 ставок, хотя формально сотрудников массово не увольняют. На фоне громких новостей о сокращениях в Volkswagen, Porsche и металлургических компаниях предприятия практически перестали нанимать новых сотрудников, оставляя должности выходящих на пенсию специалистов пустыми. Сильнее всего пострадал автопром, где с 2018 года количество занятых сократилось на 13 процентов, а также металлургия и машиностроение.

Несмотря на структурный спад, показатель безработицы пока остается на уровне в 6,3 процента, что объясняется естественным старением населения и массовым уходом «бэби-бумеров» на заслуженный отдых. Промышленность пытается компенсировать снижение производства за счет сферы услуг, а в последние месяцы даже показывает легкие признаки оживления благодаря росту заказов. Однако эксперты предупреждают: демографический пик рабочей силы в Германии уже пройден, и локального увеличения производства будет недостаточно, чтобы переломить масштабный негативный тренд.