Тысячи жителей Германии погибли из-за сильной жары

Около 9,8 тыс. человек скончались в Германии с января по 19 июля из-за последствий экстремальной жары. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Институт Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава страны. Это самый высокий показатель с 2016 года.

Только за одну из июньских недель из-за аномальной жары в стране погибли около 6,8 тыс. человек, уточняет Федеральное статистическое ведомство ФРГ. В начале июля в Германии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита воды на фоне жаркой погоды. Массовые смерти от высоких температур зафиксированы и в других европейских странах.

Напомним, что этим летом Европа столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы. Температура во многих государствах значительно превышает средние климатические значения, а местами достигает 40 градусов и выше. На фоне жары в Испании и Франции горят леса.

Ранее сообщалось, что Урал, Поволжье и часть Сибири накрыла «жара века». Причиной стал мощный антициклон, который пришел в Россию из Казахстана. Рекорды по жаре побиты сразу в ряде городов. В Екатеринбурге воздух прогрелся до +35 градусов. В последний раз такие показатели фиксировались в 1952 году.