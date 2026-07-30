Пашинян сообщил об отставке правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны уйдет в отставку 2 августа.

"После этого (отставки правительства. - прим "РГ") президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз", - отметил премьер.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Армении принял решение оставить в силе результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 7 июня.

Напомним, что прошедшие 7 июня выборы стали причиной острого противостояния между властями и оппозицией. Правящая партия, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила большинство, однако оппозиционные силы неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях, включая использование административного ресурса и давление на избирателей.