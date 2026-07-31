На Украине назвали две причины блокировки вступления в ЕС Венгрией

Венгрия заблокировала открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) по двум причинам, которые не называют публично. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет украинское издание «Страна.ua».

Как указывает издание, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что Будапешт не открывает остальные направления, чтобы не нарушить принцип равного отношения к другим кандидатам. Однако есть две позиции, о которых говорят в кулуарах, отмечается в публикации.

Первая причина заключается в отсутствии движения по вопросу о правах венгерского нацменьшинства в Украине. Вторая, «более конспирологическая», — в том, что Еврокомиссия тормозит вступление Украины в ЕС «руками Мадьяра», не показывая широкой публике своего недовольства украинским президентом Владимиром Зеленским.

Издание утверждает, что у европейских элит есть ряд требований к Киеву, касающихся ослабления власти президента и расширения внешнего контроля над правоохранительной и судебной системой.

«Эти требования Зеленский выполнять, очевидно, отказывается. Поэтому на него и оказывается давление на разных уровнях», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что ЕС потребуется оказать политическое воздействие на Венгрию, чтобы Будапешт перестал откладывать открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в объединение. Один из дипломатов назвал задержки «небольшой заминкой», которая, вероятно, будет устранена.