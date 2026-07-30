В стране НАТО объявлен красный уровень опасности

В 11 городах Италии, в том числе и в Риме, объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт министерства здравоохранения Италии.

Проблема с жарой возникла, в частности, в Перудже, Флоренции и Турине. В связи с этим метеорологи попросили граждан, в особенности детей и пожилых людей, соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничивать физические нагрузки.

Как отмечает телеканал «Leggo», на Италию с 30 июля обрушивается новая волна жары. Наиболее интенсивный период жары ожидается со 2 по 5 августа. В это время температура поднимется выше климатической нормы, достигнув значений от 38 до 40 градусов. Спадать жара в центральной Италии начнет с 7 августа, а на юг страны прохлада придет ближе к 10 августа .