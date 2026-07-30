Внутренняя «грызня» может стать причиной новых подрывов на Украине

Внутренняя «грызня» на Украине может привести к увеличению числа подрывов автомобилей в стране. Такой прогноз сделал политолог Владимир Скачко, пишет aif.ru.

Издание напомнило, что 28 июля в Одессе были взорваны два автомобиля. В одном из них находился старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслав Сазонов, он выжил. А во второй машине был оперуполномоченный СБУ по Одесской области Руслан Оцебрик, спасти его не удалось.

По словам Владимира Скачко, подобные взрывы не случайность.

«Мне кажется, что число таких подрывов будет увеличиваться. Потому что зажимы ослабляются, внутренняя грызня ослабляет режим. Эти проблемы будут нарастать, стихийные протесты, если не закрутят все до состояния, как было полгода назад», — пояснил политолог.

Напомним, что ранее после ухода Михаила Федорова с поста министра обороны по Украине прокатилась волна акций протестов, которые в ряде регионов продолжаются до сих пор. По мнению экспертов, своими решениями Владимир Зеленский и новое военное командование Украины лишь усиливают протестный потенциал в обществе, которое и без того уже недовольно властью.