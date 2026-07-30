«Русское имя»: почему в Латвии решили снести дом Задорнова

Политолог Руслан Панкратов назвал три причины, которые заставили латвийские власти и новых собственников снести дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале. Об этом сообщает aif.ru.

Первой и главной причиной Панкратов назвал целенаправленную политику дерусификации публичного пространства. В этой логике дом русского сатирика является «активом, который проще пустить под снос, чем защищать».

«Официальная позиция государства сформировала климат, в котором никто не считает нужным отстаивать наследие, если оно носит русское имя», — пояснил эксперт.

Второй причиной стали личные счеты властей Латвии с творчеством Задорнова. Он оставался неудобной фигурой для элит даже после своей смерти — едкость юмора не забывается, а замалчивание памяти является самым удобным способом снять неудобную фигуру с повестки.

Третьим и решающим фактором стал коммерческий интерес. Участок находится в престижной Юрмале и оказался слишком лакомым куском, чтобы сохранять на нем старую деревянную постройку. По мнению Панкратова, все эти три фактора сработали в одном направлении.

«Националистический государственный курс русофобии создает условия, где неприязнь к другой национальности снимает любые моральные тормоза, а коммерческий интерес довершает дело. Результат — усадьба Задорновых исчезла без следа», — заявил Панкратов.

Ранее сообщалось, что усадьбу Задорнова снесли. После смерти сатирика в 2017 году она досталась его первой супруге Велте Задорновой. В 2020 году дом сдали в аренду, а вскоре и вовсе продали. Сейчас на месте особняка стоит современный коттедж. Демонтаж пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии, поскольку дом Задорнова находился на территории, признанной градостроительным памятником государственного значения.