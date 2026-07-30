Военные технологии и оружие, предоставляемые европейскими странами Украине, в скором времени вернутся бумерангом, и боевые беспилотники станут привычными элементами криминальных хроник от Рима до Берлина. Такое мнение высказал aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия сообщил о том, что итальянская мафия проявляет интерес к дронам различных типов и боеприпасам к ним, которые появились на черном рынке за время конфликта на Украине.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что это «лишь вершина айсберга», а обратный поток нелегальных вооружений в Европу неизбежен.

«Уже в самое ближайшее время Европа столкнется с ростом терроризма, ростом преступности, который придет к ней из Украины. Речь идет как об украинских наемниках, так и о передаче украинских технологий для совершения различных преступлений... Убийство, шантаж, угроза убийства, удары по собственности — это просто на поверхности», — пояснил он.

При этом он предупредил, что новой реальностью для Евросоюза могут стать целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру с участием наемников, ранее воевавших на Украине.

«Кстати, мы же видели, что трубопроводы уже подрываются этими террористами. И скоро не только трубопроводы — ветряки, объекты солнечной энергетики могут подвергнуться террористическим атакам», — подчеркнул Данилин.

Эксперт констатировал, что нынешние европейские лидеры не готовы адекватно отреагировать на подобные угрозы, и вряд ли стоит ожидать пересмотра политики Брюсселя по отношению к Киеву. А нежелание политических элит признавать свои ошибки «формирует благодатную почву для превращения вчерашних европейских союзников в главную мишень».

Напомним, что комендант полиции Польши Марек Боронь ранее сообщил о том, что польские силовики уже готовятся к масштабному наплыву оружия, которое сейчас используется в боевых действиях на Украине. По его словам, исходя из опыта Балкан и Афганистана, оружие с фронта в итоге будет применяться организованными преступными группами.