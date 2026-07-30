Президент Бразилии «подколол» Трампа

Президент Бразилии Лула да Силва проверил зубы главе Всемирной организации здравоохранения и «подколол» американского лидера Дональда Трампа. Видеозапись этого приводит «Раптли».

На кадрах, опубликованных видеоагентством, Лула да Силва сначала иронично «проверил» зубы главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, а затем попросил его обсудить с Дональдом Трампом решение Вашингтона о сокращении финансирования организации.

«Наша страна не так богата, как США, но может гарантировать каждому гражданину такое же медицинское обслуживание, какое получает сам президент», - отметил глава Бразилии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американской администрации, ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком большого финансирования. В 2025 году, по данным СМИ, организация заморозила набор персонала и сократила число поездок.