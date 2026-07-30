Япония обратилась к России с просьбой

Вопрос возобновления поездок жителей Японии на юг Курильских островов для посещения могил предков является приоритетным для правительства страны в отношениях с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой приводит агентство Kyodo. Она подчеркнула, что это гуманитарный вопрос, и Токио будет настойчиво призывать Москву к его решению. Россия прекратила переговоры по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности из-за санкций.

Москва и Токио десятилетиями вели переговоры о мирном соглашении по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — принадлежность южных Курил, которые Япония оспаривает.

Россия прекратила диалог после введения Токио антироссийских санкций. Также Москва вышла из переговоров о совместной хозяйственной деятельности на островах.

В МИД РФ заявляли, что Россия не препятствует посещению могил, но Токио «сам лишил себя права на существовавшие ранее облегченные модели взаимодействия».

Такаити сделала заявление на фоне продолжающегося охлаждения двусторонних отношений. Конкретных шагов по возобновлению поездок пока не предпринималось.

В 2025 году Япония уже обращалась к России с просьбой о возобновлении поездок, но получила отказ. Кроме того, в июне 2026 года Москва заявила, что не видит перспектив для диалога по Курилам в условиях санкционного давления.