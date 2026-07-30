На Украине назначили новых замминистра обороны

Правительство Украины приняло решение о назначении двух заместителей министра обороны страны.

Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Назначить: Галан Любовь Михайловну заместителем министра обороны Украины; Боева Сергея Сергеевича заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции", - написал он в Telegram-канале.

Как пояснил исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара, Галан будет "заместителем министра обороны по сохранению человеческого капитала " украинской армии.

По данным украинской версии издания Forbes, Галан - правозащитница, а Боев раньше занимал пост заместителя Михаила Федорова, когда тот возглавлял военное ведомство. После Боев исполнял обязанности генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность".

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Их участники требовали не только вернуть Федорова, но и уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ. 22 июля Владимир Зеленский отправил последнего в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. При этом РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что в окружении Зеленского считают вопрос с министром обороны закрытым.