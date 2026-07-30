Названо ударившее по имиджу Зеленского событие в США

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу украинского лидера.

Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Отказ от личной встречи (Нетаньяху. — Прим. ред.) с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева», — отметил журналист.

Он обратил внимание, что Нетаньяху продемонстрировал нежелание начинать диалог с Зеленским еще во время короткого разговора на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

«Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его», — указал Христофору.

Он также выразил непонимание, что в целом могли обсуждать два лидера, если бы встреча все-таки состоялась.

Накануне газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Украинский источник утверждает, что изначально инициатива о встрече исходила от израильской стороны. Отмечается, что после того, как офис Зеленского согласился, представители Израиля перестали выходить на связь до 28 июля. После израильские официальные лица сообщили, что Нетаньяху не сможет встретиться с Зеленским из-за «нехватки времени».